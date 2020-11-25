شكرا لقرائتكم الأهلى يفقد ديانج والحاوى وصالح جمعة أمام الزمالك بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التى أجراها فريق النادى الأهلي، سلبية العينة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والجهاز الطبى والإدارى باستنثاء صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج لاعبو الفريق الأحمر.
وكان فريق النادى الأهلى قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".
ويستعد الأهلى لمواجه الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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