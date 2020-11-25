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الأهلى يفقد ديانج والحاوى وصالح جمعة أمام الزمالك بسبب كورونا

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جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التى أجراها فريق النادى الأهلي، سلبية العينة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والجهاز الطبى والإدارى باستنثاء صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج لاعبو الفريق الأحمر.

 

وكان فريق النادى الأهلى قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

 

ويستعد الأهلى لمواجه الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

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