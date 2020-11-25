شكرا لقرائتكم وكيل أحمد سامي يكشف كواليس أزمة انتقاله لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب المحص وكيل أعمال احمد سامي مدافع بيراميدز كواليس الازمة التي ظهرت في الساعات الماضية بين المقاصة وأحد الفرق الصاعدة للدورى حديثا بعد اعلان بيراميدز ضم اللاعب رسميا الى صفوفه.

وقال المحص ان احمد سامي تلقى عرضين من بيراميدز واحد الفرق الصاعدة للدورى الا انه ابدى رغبته من البداية بالانتقال لبيراميدز وفي حالة فشل انتقاله لبيراميدز فانه سينضم للنادى الأخر، مضيفا ان اللاعب فوجئ بإصدار نادى المقاصة الاستغناء الخاص به الي النادى الأخر دون موافقة احمد سامي ولم يوقع اللاعب علي أي عقود او الاستغناء الخاص به لصالح النادي الصاعد حديثا.

وأضاف وكيل أحمد سامي ان اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عقد جلسة مع اللاعب منذ فترة لمعرفة رغبته وبالفعل أكد اللاعب علي رغبته في الانتقال لبيراميدز ليتم انتقال اللاعب الي بيراميدز ، واختتم وكيل اعماله كلامه مؤكدا ان احمد سامى غير مدان في الأزمة ولم يوقع علي أي أوراق رسمية لصالح النادي الصاعد حديثا للدورى.