شكرا لقرائتكم نهائي القرن.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلى بعد إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وذلك بعدما اعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن إصابة كل من عبد الله جمعة والونش واوباما بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا.



ومن المنتظر ان يشارك الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وإسلام جابر

الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي

الهجوم : كاسونجو اشرف بن شرقي وزيزو ومصطفي محمد

ونشر الموقع الرسمي للزمالك قائلا : ظهرت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي .

وجاءت نتيجة المسحة سلبية للاعبي الفريق فيما ظهرت نتائج الثلاثي محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" إيجابية .

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا للمسحة ظهر اليوم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات .

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.

وحضر اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، وشريف حسين، القائم بأعمال مدير النادى، ممثلين عن النادى الأبيض الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى عقد عصر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن القطبين والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة، وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.