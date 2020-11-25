الامارات | مدرب اتحاد كلباء: نهدف إلى تحقيق مركز مريح في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد كلباء: نهدف إلى تحقيق مركز مريح في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء الإماراتي أن فريقه يهدف إلى تحقيق النتيجة الايجابية التي تكفل له المضي نحو تحقيق تطلعاته وهي نيل مركز مريح في جدول دوري الخليج العربي خلال المباراة التي ستجمعه مع الظفرة، الجمعة المقبل.

وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: "لا يوجد هناك أي غيابات وهذا شيء إيجابي لأي مدرب، ونأمل بأن نكون على قدر التطلعات خصوصا بعد التحاق اللاعب التوغولي مالابا بتدريبات الفريق وهو بالتأكيد ضمن المجموعة التي ستشارك في المباراة".

وأضاف: "تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة أعطتنا الثقة و الهدوء والطموح للاستمرار على سكة الانتصارات في المباريات المقبلة".

وبخصوص نقاط القوة لفريق الظفرة قال خورخي دا سيلفا: "نعرف جيداً لاعب الظفرة ياسين البخيت والظفرة يتميز بخط هجومي قوي وبالرغم من ذلك سنستمر اللعب بالأسلوب التكتيكي نفسه الذي انتهجناه في المباريات السابقة".

وأكمل: "هدفنا في المباراة ايضا ان يستمر أداء الفريق في نسق مرتفع، وتنتظرنا مباراة قوية وانا على درايه تامه بالنقاط الايجابية و السلبية في فريق الظفرة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news