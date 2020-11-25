شكرا لقرائتكم خبر عن مدربان برتغاليان قادا الزمالك للفوز على الأهلي.. هل ينضم لهما ‏باتشيكو؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُعول جماهير الكرة بنادي الزمالك على المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، أمالاً كبيرة على استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ 18 عاماً، حين يحل الفارس الأبيض وجهاً لوجه أمام غريمه الأزلي فريق النادي الأهلي على لقب المسابقة مساء الجمعة المقبل، في حدث تاريخي بتأهل فريقين من بلد واحد لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى.

وعلى ذكر المدربين البرتغاليين الذين تولوا قيادة الزمالك، يعتبر جيسوالدو فيريرا هو أخر مدرب برتغالي قاد الزمالك للفوز على الأهلي وذلك في نهائي كأس مصر موسم 2014-2015، بثنائية دونها باسم مرسي بملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وسبق فيريرا في حسم القمة للزمالك، مواطنه فينجادا الذي تولى تدريب القلعة البيضاء في موسم 2003-2004، وحقق انتصارين على حساب الأهلي في قمتي الدوري بذلك الموسم بنتيجتي 1/0 و2/1، بينما لم يتمكن أي مدرب برتغالي آخر قاد الزمالك وهم كثيرون على رأسهم مانويل كاجودا وإيناسيو من إسقاط الفريق الأحمر، علماً بأن باتشيكو المدير الفني الحالي للزمالك لم يلتقي بالأهلي خلال ولايته الأولى في ميت عقبة.

ترى هل سينضم باتشيكو للثنائي البرتغالي فينجادا وفيريرا الذي سبق له تذوق طعم الانتصار على الأهلي أم سيكون لكتيبة التتش رأياً آخر في نهائي القرن؟