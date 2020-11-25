شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف «ديانج» من المشاركة في النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المالى أليو ديانج لاعب الأهلى، لاختبار فنى قبل مران الخميس، للاطمئنان على حالته بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، أمس الأول.
ووفقا للمعلومات الواردة من المعسكر، فإن المدير الفنى تمسك بإشراك اللاعب في المباراة حتى لو اضطر لحقنه بالمسكنات، خاصة أن الإصابة غير مقلقة وفقا للتقديرات الأولية للجهاز الطبى.
ويؤدى الاهلى مرانه مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة في نهائى دورى أبطال أفريقيا، وينتظر أن يركز موسيمانى خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة بجانب عقد جلسة مع اللاعبين لشرح خطة المباراة.
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