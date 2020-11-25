شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحضر ودية فريق الأمل بالنادي المصري أمام كهرباء الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على حضور المباراة الودية لفريق الأمل بالنادي بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين، والتي أقيمت ظهر اليوم، أمام كهرباء الإسماعيلية على ملعب فرع النادي المصري الضواحي 1، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بحضور أحمد عوض عضو مجلس إدارة النادي المصري، ومحمد فهيم المدير التنفيذي للفرع.

وعقب نهاية المباراة، حرص علي ماهر على الشد من أزر لاعبي الفريق، مطالبًا إياهم بالاستمرار في بذل قصارى الجهد لنيل شرف تمثيل الفريق الأول والذي سيظل بابه مفتوحًا أمام المتميزين خُلقيًا وفنيًا وبدنيًا من أبناء قطاع الناشئين بالنادي.