شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لا نية لتأجيل الدوري تحت أي ظرف في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف اإم، أنه يتوجه بالشكر لعماد متعب وحازم إمام وأحمد حسام ميدو على تلبية الدعوة لإجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، وهذا يزيد من القيمة التسويقية للدوري خاصة أن القرعة غير موجهة وهذه صناعة كرة القدم في العالم.

وأضاف أنه تم الإعلان عن لوجو الدوري وهى خطوة مهمة جدًا والهدف منها ربط اللوجو بالمنتج ومن قبل كان شعار الدوري نفس شعار اتحاد الكرة كان صعبا ويتمنى أن الخطوات القادمة تكون ناجحة ويستكمل الدوري بشكل جيد.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت استكمال المسابقة في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية في جميع الأقسام، ويتمنى أن يكون الدوري الجديد منتظما، موضحًا أن هناك صعوبات لكن لديهم ثقة في مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات.

وأوضح أن ضغط المباريات شيء طبيعي في العالم والنتيجة النهائية لهذا الضغط وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية ووصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مستوى المنتخب الوطني.

وأكمل أن أي مؤجلات بالدوري ستكون نتيجة للظروف القهرية أو بسبب أمني والموضوع منتهي بمجرد إعلان جدول الدوري ولا نية للتأجيل تحت أي ظرف، الفريق الذي تظهر به إصابات كورونا يشارك باقي القائمة التي تضم ٣٠ لاعبا بخلاف الناشئين وهذا أمر فني لا دخل لاتحاد الكرة في هذا الأمر.

وعن الاستعدادات لنهائي دوري أبطال إفريقيا قال: «استعدادات طبيعية تليق باسم مصر سبق لمصر تنظيم بطولتي إفريقيا للكبار وتحت ٢٣سنة وهذا استكمال المشوار بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، واليوم سيحدد الأمن العدد النهائي لحضور الجمهور، ومصر تنظم السوبر الإفريقي ويقام يوم ١٠ ديسمبر المقبل».