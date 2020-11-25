شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



ينتظر محبى وعشاق كرة القدم العالمية مباراة نهائي القرن بعد غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولى بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى سابقة لم تحدث من قبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك



التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك



ويلتقى الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد "القاهرة الدولي"، فى مباراة تاريخية بين الفريقين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك



ويعيش الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أجواء جيدة عقب عودة الثلاثى المصاب جونيور أجاى، ومحمد هانى، والحارس على لطفى لتدريبات الفريق الجماعية، وباتوا جاهزين للمشاركة فى مباراة القمة، بينما تبدو حظوظ الثلاثى وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعه ضعيفه، فى اللحاق بالقمة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الثلاثى ينتظر أخبار سارة قد تأتى من خلال مسحة الكاف.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وينتظر أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - عمر السولية - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا



بينما يبدو الزمالك أكثر حظًا من الأهلي، نظرًا لعدم وجود إصابات فى الفريق بإستثناء إصابة محمود حمدى الونش بفيروس كورونا، وهناك عدة بدائل لتعويض غياب اللاعب.

التشكيل المتوقع للزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



وسيعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أبوجيل

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

الهجوم: - مصطفى محمد