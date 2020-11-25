شكرا لقرائتكم أزمة منطقة الإسكندرية لكرة القدم بسبب الصعود في "ترسو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت منطقة الإسكندرية لكرة القدم أزمة بسبب الصعود في دوري الدرجة الرابعة لكرة بين فريقي دلفي و فريق mvp ، بعد إقامة دورة ترقي أسفرت عن تصدر نادي دلفي قمة المجموعة بفارق الأهداف عن فريق mvp ليتم الإعلان عن تأهل فريق دلفي ويتلقي تهنئة من منطقة الإسكندرية بالتأهل.

أكد حمدي السيد المدير الفني لنادي دلفي أن فريقه احتل صدارة دورة الترقي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فريق mvp ، وتم فتح تحقيق في حقيقة تفويت المباراة من فريق ستيا بعد فوزنا عليهم 8 / 2 و لكن تقرير المراقب و الحكم جاءت نتيجته بعدم وجود أي تلاعب في المباراة ، وقامت منطقة الإسكندرية بعدها بإرسال خطاب تهنئة لفريق دلفي بالتأهل لدوري القسم الثالث ، و أيضا قام مسئولو اتحاد الكرة بمطالبتنا بدفع رسوم القيد اللاعبين الجدد للدرجة الثالثة.

تابع المدير الفني لدلفي أن فريق ستيا واجهنا بالتشكيلة الأساسية التي واجه بها فريق mvp خلال مباريات دورة الترقي مما يؤكد عدم وجود اتفاق على تفويت المباراة .

أضاف المدير الفني لفريق دلفي أنه تقدم بشكوى اليوم في اتحاد الكرة لمعرفة سبب التراجع عن قرار تأهله لدوري القسم الثالث و أن هذا حقه ، ومعرفة صعود فريق mvp مؤكداً أنه يمتلكه أحد رجال الأعمال و الذى يتولى منصب رياضي كبير – رافضا ذكر إسمه -، و أنه تقدم بشكوي لمعرفة أسباب هذا القرار و أنه يطالب عمرو الجنايني رئيس الاتحاد و اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بالتدخل .