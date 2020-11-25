شكرا لقرائتكم دورى القسم الثانى.. الترسانة يتعادل مع السكة وزد يبدأ مشواره بنقطة من القنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجآت الكبرى، حيث وقع الترسانة فى فخ التعادل على ملعبه بهدفين لمثليهما أمام السكة الحديد الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة للثانية، بينما حقق بتروجت بقيادة علاء عبد العال فوزا غاليا على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل للاشىء ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط .

وجاءت باقى نتائج المجموعة تعادل نادى زد بقيادة أسامة نبيه مع القناة سلبيا، وتعادل منتخب السويس مع بورتو السويس بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الداخلية والنصر، وفوز المريخ البورسعيدى على النجوم بهدف مقابل للاشىء .

وتقام مباراتا جمهورية شبين وسرس الليان، والزرقا مع طنطا يوم السبت المقبل واللتان تأجلتا لدواعى أمنية .