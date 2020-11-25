شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في افتتاح النسخة الـ12 لدوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ينطلق قطار دوري كرة قدم الصالات في نسخته الثانية عشرة في السادسة والنصف من مساء الخميس بمشاركة 10 فرق وستكون ضربة بداية الجولة الأولى بمواجهات ساخنة تجمع بين اتحاد كلباء وضيفه الظفرة، ويحل النصر ضيفاً على الشارقة على ملعب صالة نادي المدام، ويستضيف دبا الحصن شباب الأهلي المنتشي بفوزه بكأس الامارات قبل يومين.

وتستكمل الجولة الافتتاحية بمباراتي الحمرية مع البطائح، ومليحة مع خورفكان، مساء الجمعة، وكانت اللجنة التنفيذية أعلنت أن البلاي أوف سيكون من 8 فرق ومن أبرز مستجدات الدوري رفع عدد البطاقات الصفراء من 3 إلى 5 بطاقات في ما يخص الإيقاف بعد نيل الإنذارات.

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