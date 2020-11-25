شكرا لقرائتكم خبر عن «ند الشبا» يتصدر مشهد كأس الوثبة ستاليونز ببلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي فعالياته، حيث تقام الخميس، جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر بمضمار غلين البلجيكي، وتبلغ جائزته المالية 5 آلاف يورو.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشارك في السباق 8 خيول عربية «مبتدئة» في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدر المشهد «ند الشبا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارس ستيفان برو.

ويبلغ «ند الشبا» من العمر ثلاث سنوات، وتم استيلاده من نسل «مجد العرب» والفرس «قصور» بمزارع شادويل.

وينافس في السباق المهرة «بايثا» لأسامة موصلي، بإشراف سي والترز، وقيادة أي باتستا، و«اوراجي» لـجي فرستربين، واشرف نفس المالك، وقيادة جوري بوغارتس، و«فاموسا» لان زوتكرين، بإشراف بي ديلارفيرا، وقيادة كو كليمانس.

وهناك «ماي بوي سام» لجيمس اوين، بإشراف نفس المالك، وقيادة مارتن سيدل، و«عمار ابن أنجالي» لأنكي ويلنس، بإشراف نفس المالك، وقيادة لي دو بلند، و«رنا» لـبيتر ديكرس، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة آنا فان دين تروست.

ويكمل القائمة المهرة «اينولا» لـجي فرستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة سيب بالكين.