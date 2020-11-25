الأميري يترشح لعضوية اتحاد السلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن نادي البطائح عن ترشيح علي الأميري لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة السلة خلال الانتحابات القامة للدورة المقبلة 2020-2024، ويتمتع الأميري بسيرة مميزة خلال مسيرته في اللعبة من خلال عمله إدارياً في المنتخبات الوطنية ومشرفاً على كرة السلة في نادي الشارقة، وما زال بمنصب عضو إدارة الاستراتيجية والجودة في نادي الشارقة، ومن أبرز إنجازاته الفوز بآخر لقبين في بطولة الأندية الخليجية خلال فترة إشرافه على الفريق.

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