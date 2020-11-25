شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو دورى أبطال أفريقيا 2020.. مصطفى محمد ينافس كريم عريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 90 دقيقة على اسدال الستار على النسخة الخالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن تأهل الأهلى والزمالك إلى النهائى لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية لتُصبح قمة تاريخية تنتظهر القارة السمراء لتحديد بطل النسخة الجارية من دورى الأبطال، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى، التقى القطبين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى الأبطال على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.

مباراة النهائى لابد أن تشهد تسجيل أهداف، حيث لا يمكن أن يطلق الحكم صافرته دون تحديد الفائز فى اللقاء، سواء فى الوقت الأصلى للمباراة أو اللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، أهم شيئ أن يتم إعلان الفائظ باللقب مع إطلاق الصافرة، وجاء ترتيب هدافين دورى أبطال أفريقيا قبل المباراة النهائية كالتالى..

كريم عريبى - النجم الساحلي - 10 أهداف مصطفى محمد - الزمالك - 8 أهداف أشرف بن شرقى - الزمالك - 7 أهداف جاكسون موليكا - مازيمبى - 7 أهداف كريستوفاو باسينسيا مابولولو - بريميرو دي اوجوستو - 6 أهداف حسين الشحات - الأهلي - 6 أهداف أيمن محيوص - اتحاد الجزائر - 5 أهداف زكريا بن شاعة - اتحاد الجزائر - 5 أهداف بدر بانون - الرجاء الرياضي - 5 أهداف جاستون سيرينو - ماميلودي صن داونز - 5 أهداف صلاح محسن - الأهلي 4 أهداف علي معلول - الأهلي 4 أهداف محمد موسي الضي - الهلال 4 أهداف أيوب الكعبى - الوداد الرياضي 4 أهداف محمد النهيري - الوداد الرياضي 4 أهداف نيفر تيجيري - بلاتينيوم 4 أهداف

يعد هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له الأهلى فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.