شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق مدخل استاد القاهرة قبل 48 ساعة من نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لاستاد القاهرة الدولى بعد موجة الطقس الممطر التى ضربت البلاد خلال الساعات الأخيرة، حيث أغرقت الأمطار مدخل استاد القاهرة الدولى، وذلك قبل 48 ساعة فقط من النهائى المرتقب بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا والذى من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل فى تمام التاسعة مساءً.

وأخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" النادى الأهلى بموعد نتيجة المسحة الرسمية والأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، والتى تأتى قبل 48 ساعة من نهائى أفريقيا أمام الزمالك، وأكد كاف لمسئولى الأهلي أن نتيجة المسحة ستكون فى الرابعة عصر اليوم وقبل خوض الفريق تدريباته، حتى يتم استبعاد أى لاعب قد تظهر عيّنته إيجابية لأنه بذلك سيغيب عن نهائي أفريقيا المقرر له التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة.

وتابع مسئولو الأهلى على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثى الفريق المُصاب بفيروس كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة، حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالات متتالية مع الثلاثى للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافى من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى خضع لها الثلاثي منذ قليل مع باقى لاعبى الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلى موقف الثنائى الآخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخرًا عقب انتهاء إعارتهما لنادى إنبى والجونة، واطمأن مسئولو الأهلي على حالة شريف وريان ومدى استجابتهما للعلاج.

ويحق للأهلى الاستعانة بالثلاثى كهربا وسليمان وجمعة فى قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر فى مباراة القرن لعدم قيدهما فى قائمة الفريق.