7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها طبيب الأهلى يكشف آخر مستجدات الإصابات قبل نهائى القرن، اجتماع أمنى اليوم لتحديد موقف الجمهور فى نهائى القرن.

طبيب الأهلى يكشف آخر مستجدات الإصابات قبل نهائى القرن

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جميع لاعبى الفريق الذين عانوا من إصابات بسيطة خلال الفترة الماضية، وتأكد الجهاز من جاهزية اللاعبين لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة، وأكد الدكتور خالد محمود طبيب أن محمد هانى وأجايى وأيمن أشرف جاهزون لنهائى القرن بعدما عانى الثلاثى من إصابات مختلفة الأيام الماضية، كما أكد الجهاز أن الثنائى مروان محسن وديانج لا يعانيان من إصابات تمنعهما من التدريبات أو لقاء الزمالك فقد اشتكى الثنائى من كدمة بسيطة لكنهما جاهزان لموقعة النهائى الأفريقى المرتقبة. اجتماع أمنى اليوم لتحديد موقف الجمهور فى نهائى القرن قرر مسئولو الأهلى تكليف اللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادى فرع الجزيرة وأحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر ومحمود حُزين مدير أمن فرع مدينة نصر بحضور الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى سيُعقد فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن الأهلى والزمالك والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة.

واتس آب وسيلة التواصل بين لاعبى الزمالك بفرمان باتشيكو

طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الفريق منع الجلسات الجماعية فى فندق الإقامة والاعتماد على الواتس آب كوسيلة للتواصل، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تجمع الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى. برج القاهرة يضىء برسالة "مصر أولاً لا للتعصب" غداً أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توجيه برج القاهرة رسالة إلى الجماهير المصرية، حيث يُضاء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولاً لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقى الأهلى والزمالك فى ختام بطولة دورى أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

آخر كلام.. مباراة الزمالك والأهلى بـ2000 مشجع من شباب المتطوعين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نهائى القرن الأفريقى الذى يجمع الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة سيقام بحضور 2000 مشجع من شباب المتطوعين سيتم اختيارهم من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. الأهلي يُجهّز أجاي وهاني بالمسكنات لنهائي القرن أمام الزمالك عقد موسيماني المدير الفي للأهلي جلسة مع الجهاز الطبي بالفريق أكد خلالها ضرورة تجهيز الثلاثي العائد من الإصابة محمد هاني وجونيور أجاي وأيمن أشرف بالشكل الأمثل، تجنبًا لمشاركتهم أمام الزمالك بعد غدٍ، الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجدد إصابتهم وهو ما سيمثل أزمة فنية كبيرة للجهاز الفني في الوقت الذي استعان الجهاز الطبي بالمسكنات لتجهيز الثلاثي والذي يعقد عليه الجهاز الفني أمالا كبيرة لحسم اللقاء لصالحه.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر المحلى بين الدورين فى الموسم الجديد

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات على إقامة مباراة السوبر المحلى لهذا الموسم بين النادى الأهلى بطل الدورى الأخير وكذلك بطل كأس مصر الذى لم يتحدد حتى الآن، بين الدورين فى الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية عن أنه من الصعب إقامة السوبر المحلى قبل انطلاق الموسم الجديد حيث سيقام السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل أى قبل 24 ساعة فقط من انطلاق الدورى الجديد.