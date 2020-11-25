شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق عن الأهلى قبل نهائى القرن.. الأحمر لا يخسر ويهزم كل المنافسين فى الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، و تعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.

1_ لم يخسر الأهلى فى أى مباراة من آخر 9 مباريات له فى دورى أبطال أفريقيا (فاز 6 تعادل 3)

2_ فاز الأهلى بجميع مبارياته الـ 18 الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت فى مصر (لم يخسر أو يتعادل)

3_ الأهلى لم يخسر فى ثمانى مواجهات فى دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك (فاز 5 وتعادل 3)، وهذه هى المرة الثانية فقط التي يلتقيان فيها في الأدوار الإقصائية ، حيث فاز الأهلى فى الدور نصف النهائى لنسخة 2005 (2-1 ذهاباً و 2-0 إياباً).

4_ سجل الأهلي فى 24 مباراة من آخر 25 في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم خاضها فى مصر.

5_ استقبل الأهلى أهدافاً فى 4 فقط من آخر 18 مباراة له فى دورى أبطال أفريقيا أقيمت فى مصر

6_ خسر الأهلي آخر مرتين وصل فيهما إلى نهائي دوري الأبطال ، ضد الترجي التونسي في 2018 والوداد البيضاوي في 2017. في المرتين كان النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب حيث تعد هذه هي النسخة الأولى التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة.

7_ لم يحقق أي فريق معدل استحواذ (56.8٪) أو عدد تمريرات في المباراة الواحدة (483) أو معدل هدف في المباراة (1.5) أكثر من الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.