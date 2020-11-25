شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة يومية من موسيمانى للاعبى الأهلى قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى من جلسته الخاصة ومحاضرات الفيديو مع لاعبى الفريق لمناقشة عدة أمور فنية خاصة بلقاء الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد، الجمعة، بإستاد القاهرة أمام الزمالك، ويحرص المدير الفنى على عقد محاضرة يومية مع اللاعبين فى فندق الإقامة بهدف شرح خطة اللعب والحديث عن نقاط القوة والضعف فى المنافس.

فيما أطمأن الجهاز الفني للأهلي على جميع لاعبي الفريق الذين عانوا من غصابات بسية خلال الفترة الماضية وتأكد الجهاز من جاهزية اللاعبين لنهائي دوري أفريقيا ، وأكد الدكتور خالد محمود طبيب أن محمد هاني وأجاي وايمن أشرف جاهزون لنهائي القرن بعدما عانى الثلاثي من إصابات مختلفة الأيام الماضية كما أكد الجهاز أن الثنائى مروان محسن وديانج لا يعانى من إصابات تمنعه ن التدريبات أو لقاء الزمالك فقد إشتكى الثنائي من كدة بسيطة لكنهما جاهزان لموقعة النهائي الأفريقى المرتقبة.

وعقد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالأهلي عدة جلست تحفيزية مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال الأيام الماضية من أجل شرح طريقة لعب الخط الهجومى لفريق الزمالك وكيفية التعامل مع الخصم ، وتحدث يانكون مع الشناوي كذلك عن بعض الأور الفنية الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والثابتة في لقاء النهائى الأفريقى المرتقب.

وأخطر الأتحاد الافريقي لرة القدم الكاف" الأهلي بموعد نتيجة المسحة الرسمية والأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق في العاشرة من صباح اليوم ،الأربعاء، والتى تأتي قبل 48 ساعة من نهائي أفريقيا، وأكد الكاف لمسئولو الأهلي أن نتيجة المسة ستون في الرابعة من عصر اليوم وقبل خوض الفريق تدريباته تى يتم إستبعاد أي لاعب قد تظهر عيّنته إيجابية لأن بذلك سيغيب عن نهائي أفريقيا المقرر له التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة، بإساد القاهرة.