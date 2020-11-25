شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ماتريد معرفته عن مسحة كورونا للأهلى والزمالك قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو في الشارع الكروى عن نتائج مسحة كورونا للأهلى والزمالك التي خضع لها القطبين تحت إشراف الاتحاد الأفريقى الكاف قبل 48 ساعة من مباراتهما بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

س: متى خضع الأهلى والزمالك لمسحة كورونا ؟

ج : خضع الاهلى لمسحة كورونا في العاشرة صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامته بمعسكره المغلق وخضع الزمالك لمسحة في الحادية عشرة صباحاً أيضاً وعلى نفس الوتيرة بمقر الإقامة بالفندق.

س: ماهى العناصر التي دخلت المسحة وهى مصابة بكورونا ؟

ج : في الاهلى توجد ثلاث حالات إيجايبة قبل المسحة، وهى وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة وذلك في العناصر المقيدة أفريقيا ويحق لها المشاركة في نهائي القرن، وبخلاف ذلك يوجد الثلاثى أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام ، بينما في الزمالك يوجد ثلاث حالات وهم محمود الونش ومدحت عبد الهادى وأيمن عبد العزيز.

س: متى تعلن نتائج مسحة كورونا للقطبين؟

ج: في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء تعلن نتائج مسحة الكاف لقطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك، وذلك قبل بداية تدريب الفريقين استعداداً للنهائى الافريقى المرتقب حيث يبلغ الكاف مسئولي الناديين بالعناصر التي سيتم استبعادها من المباراة وفقاً لإيجايبة مسحة كورونا الخاصة بهم.

س: كيف انتهت المواجهات الافريقية السابقة بين الاهلى والزمالك؟

ج : الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.