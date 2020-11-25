شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حقائق لاتفوتك عن الزمالك قبل نهائى القرن.. الأبيض لايخسر وبن شرقى فرس الرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.

1_ خسر الزمالك مرة واحدة فقط من آخر 9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا (فاز 5 تعادل 3)

2_ الزمالك لم يهزم فى آخر 15 مباراة له فى دورى أبطال أفريقيا أقيمت فى مصر (فاز 12 تعادل 3)

3_ الزمالك لم يحقق أي فوز في لقاءاته الثمانية مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا(خسر 5 تعادل 3)

4_سجل الزمالك فى 17 من أصل آخر 18 مباراة لعبها في دوري أبطال أفريقيا فى مصر

5_ الزمالك حافظ على نظافة شباكه فى 11 مباراة من آخر 18 مباراة في دوري أبطال أفريقيا أقيمت في مصر

6_ لم يشارك أي لاعب بشكل مباشر فى عدد أهداف فى البطولة هذا الموسم أكثر من لاعب الزمالك أشرف بن شرقي (7 أهداف، سجل 5 أهداف وصنع هدفين). في المجمل شارك بن شرقي بشكل مباشر فى 13 هدفًا فى آخر 15 مباراة له في دوري الأبطال (سجل وصنع 3(