6 حقائق لاتفوتك عن الزمالك قبل نهائى القرن.. الأبيض لايخسر وبن شرقى فرس الرهان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.
1_ خسر الزمالك مرة واحدة فقط من آخر 9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا (فاز 5 تعادل 3)
2_ الزمالك لم يهزم فى آخر 15 مباراة له فى دورى أبطال أفريقيا أقيمت فى مصر (فاز 12 تعادل 3)
3_ الزمالك لم يحقق أي فوز في لقاءاته الثمانية مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا(خسر 5 تعادل 3)
4_سجل الزمالك فى 17 من أصل آخر 18 مباراة لعبها في دوري أبطال أفريقيا فى مصر
5_ الزمالك حافظ على نظافة شباكه فى 11 مباراة من آخر 18 مباراة في دوري أبطال أفريقيا أقيمت في مصر
6_ لم يشارك أي لاعب بشكل مباشر فى عدد أهداف فى البطولة هذا الموسم أكثر من لاعب الزمالك أشرف بن شرقي (7 أهداف، سجل 5 أهداف وصنع هدفين). في المجمل شارك بن شرقي بشكل مباشر فى 13 هدفًا فى آخر 15 مباراة له في دوري الأبطال (سجل وصنع 3(
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