"من أصعب المواجهات".. ماذا قال أجايي عن نهائي القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث المحترف النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق النادي الأهلي، عن لقاء القمة المرتقب أمام الغريم الزمالك والمقرر له مساء الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة" ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2020).

أجايي قال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" :"سعداء للغاية بالفوز بلقب الدوري وهما ما يمنحنا الثقة قبل المباريات المقبلة، لكن نحن الآن نركز فقط على لقب دوري أبطال أفريقيا وسنبذل أقصى جهد من أجل التتويج".

وعن خصم الأهلي المقبل فريق الزمالك، رد أجايي :"أتوقع مباراة جيدة من كلا الجانبين، الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدًا، والزمالك من أصعب الفرق التي واجهتها، لقد خسرت أمامهم مباراتين نهائيتين ولم يكن شعورًا جيدًا".

وأكمل النيجيري :"أحب لعب المباريات الكبيرة لأنها تبرزك كلاعب، لقد كنت محظوظًا بالتسجيل ضد الفرق الكبيرة وأشعر بالسعادة عندما أفعل بذلك".

وواصل :"أريد أن أسجل المزيد من الأهداف، وآمل الفوز بلقب دوري الأبطال لأنه اللقب الوحيد الذي لم أتمكن من تحقيقه بعد، آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك لأن جماهيرنا تحب هذه البطولة كثيرًا".

وتحدث أجايي عن خسارة فريقه بطولة دوري الأبطال نسختي (2017) و(2018) قائلاً :"لقد كان وقتًا سيئًا بالنسبة لنا لأننا لعبنا طوال البطولة بشكل جيد جدًا ما عدا النهائيين والذي كلفنا خسارة اللقب".

وخسر الأهلي لقب دوري الأبطال بنسخة 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي ثم بعد ذلك من فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث يعود آخر تتويج للأحمر باللقب القاري في نسخة 2013 على حساب أورلاندو الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الوداد البيضاوي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-0) ثم (3-1) في القاهرة.