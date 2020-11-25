جدول مباريات الزمالك2003 في الموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات بطولة الجمهورية للناشئين مواليد ٢٠٠٣، للموسم الجديد. وتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، وجاء الزمالك في المجموعة الثانية والتي تضم معه أندية سيراميكا والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والبنك الأهلي. وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا بمواعيد المباريات والتي جاءت على النحو التالي:- الجولة الأولى: أمام الاتحاد السكندري بمجمع ملاعب النادي في 7/12/2020. الجولة الثانية: أمام البنك الأهلي خارج الملعب يوم 14/12/2020. الجولة الثالثة: أمام المقاولون العرب على ملعب النادي، يوم 17/12/2020. الجولة الرابعة: أمام سيراميكا خارج الملعب، يوم 21/12/2020. الجولة الخامسة: أمام المصري البورسعيدي، خارج الملعب، يوم 28/12/2020. الجولة السادسة: أمام الاتحاد السكندري، خارج النادي، يوم 31/12/2020. الجولة السابعة: أمام البنك الأهلي، على ملعب النادي، يوم 4/1/2021. الجولة الثامنة: أمام المقاولون العرب، خارج الملعب، يوم 11/1/2021. الجولة التاسعة: أمام سيراميكا بملعب النادي، يوم 14/1/2021. الجولة العاشرة: أمام المصري البورسعيدي، خارج الأرض، يوم 18/1/2021. وكان فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ قد خاض العديد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مدير فني ، ويساعدة عامر صبري مدرب عام - وحسام أسامة مساعد ، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مدير اداري للفريق ، ومدرب حراس ايمن الطويل ، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي.

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