سلبية مسحة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني قبل انطلاق تصفيات إفريقيا للسلة

كشف الدكتور أحمد يحيي طبيب المنتخب المصري الأول لكرة السلة عن نتيجة مسحة لاعبي الفراعنة قبل انطلاق تصفيات افريقيا.

وتستضيف مصر تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة بطولة افريقيا لكرة السلة "رجال" خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

وقال الدكتور أحمد يحيي أن مسحة لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي بجانب الجهاز الإداري للفراعنة جاءت جميعها سلبية.

وأكد يحيي أنه تم اخطار مسئولي الاتحاد الافريقي بسلبية مسحة جميع اللاعبين وجاهزيتهم لانطلاق التصفيات يوم الجمعة القادم.

الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.وقال الدكتور أحمد يحيي أن مسحة لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي بجانب الجهاز الإداري للفراعنة جاءت جميعها سلبية.وأكد يحيي أنه تم اخطار مسئولي الاتحاد الافريقي بسلبية مسحة جميع اللاعبين وجاهزيتهم لانطلاق التصفيات يوم الجمعة القادم.

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