شكرا لقرائتكم عبده لومالا ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد جراحة الغضروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الأوغندى عبده لومالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لتدريبات فريقه بعد الشفاء من الجراحة التى خضع لها ببلجيكا فى غضروف الركبة، خلال فترة توقف مسابقة الدورى المنقضى، بسبب انتشار فيرس كورونا، ليتعافى اللاعب فى الوقت الحالى ويعود للتدريبات فريقه فى معكسر الإعداد للموسم الكروى الجديد المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى استعدادًا للموسم الجديد.

وخصص الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، برنامج تأهيل خاص للومالا من أجل إعداده للموسم الجديد، خاصة وإن اللاعب كان بعيدًا عن الملاعب لعدة أشهر بسبب جراحة غضروف الركبة.

ويستمر المهاجم الغانى جون أنطوى، والجناح البوركينى إريك تراورى، فى الغياب عن معكسر الفريق السماوى، ومازال أنطوى وتراورى متواجدين فى بلادهما، حيث لم يعد الثنائى إلى القاهرة عقب انتهاء مهمتهما بالمشاركة مع منتخبات بلادهما، لتنطلق فترة إعداد بيراميدز بدون الثنائى الأجنبى، كما سيستكمل الفريق معسكره وخوض مواجهتين وديتين بدونهما.

ويتواصل المدير الرياضى لبيراميدز مع جون أنطوى وإلاريك تراورى لتحديد موعد وصولهما إلى القاهرة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعبين استغلا تواجدهما فى بلادهما للحصول على فترة أجازة طويلة بعد انتهاء الموسم الشاق، والذى شهد ضغطًا كبيرًا فى المباريات بسبب انتشار فيرس كورونا.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020/2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.