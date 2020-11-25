شكرا لقرائتكم أجايي عن قمة الأهلي والزمالك: الحظ يساندنى فى المباريات الكبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النيجيري جونيور أجايي جناح النادى الأهلى، أن الزمالك من أصعب الأندية التي واجهها منذ إنضمامه إلى المارد الأحمر، قادماً من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وذلك قبل نهائي القرن الذى سيجمع الفريقين الجمعة المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

تحدث أجايي عن نهائي القرن في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائلاً، " أتوقع مباراة جيدة من كلا الجانبين، الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، والزمالك من أصعب الفرق التي واجهتها، لقد خسرت أمامهم مباراتين نهائيتين ولم يكن شعوراً جيداً".

أضاف أجايي: "أحب اللعب في المباريات الكبيرة لأنها تبرز قدراتك كلاعب، لقد كنت محظوظا في التسجيل ضد الفرق الكبيرة وأشعر بسعادة كبيرة عندما أفعل هذا".

أكمل جناح الأهلى، "أريد أن أسجل المزيد من الأهداف وآمل أن أفوز بدوري الأبطال، لأنه اللقب الوحيد الذي لم أتمكن من تحقيقه بعد، آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك لأن جماهيرنا تحب هذه البطولة كثيرًا".

وعن التتويج بلقب الدوري الممتاز، قال: "نحن سعداء للغاية لفوزنا بالدوري، وهو ما يمنحنا الثقة قبل المباريات المقبلة، نحن نركز فقط على اللقب القاري وسنبذل قصارى جهدنا للفوز به".

وعن الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي في يوليو 2018، وغيابه عن الأهلى لمدة 6 أشهر، قال جونيور أجايي، "كانت الإصابة التي أبعدتني عن المباراة لما يقرب من ستة أشهر واحدة من أكثر اللحظات المحبطة في مسيرتي."

وحول خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين موسمي 2017 و2018، تحدث نجم النادى الأهلى قائلاً، "لقد كان وقتًا سيئًا بالنسبة لنا لأن الخروج لفترة قصيرة في نسخ متتالية ليس جيدًا، لقد لعبنا جيدًا خلال كلتا البطولتين ولكننا لم نؤد جيدا في أي من النهائيين".