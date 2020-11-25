شكرا لقرائتكم تعرف على سبب استمرار غياب أنطوى وتراورى عن معسكر إعداد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر ثنائى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، المهاجم الغانى جون أنطوى، والجناح البوركينى إريك تراورى، فى الغياب عن معكسر الفريق السماوى المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق يوم 11 من الشهر المقبل.

ومازال أنطوى وتراورى متواجدين فى بلادهم حيث لم يعودا الثنائى إلى القاهرة عقب انتهاء مهمتهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم، لتنطلق فترة إعداد بيراميدز بدون الثنائى الأجنبى، كما سيستكمل الفريق معسكره وخوض مواجهتين وديتين بدون الثنائى.

ويتواصل المدير الرياضى لبيراميدز مع جون أنطوى وإلاريك تراورى لتحديد موعد وصولهم إلى القاهرة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وإن اللاعبان استغلا تواجدهما فى بلادهم للحصول على فترة أجازة طويلة بعد انتهاء الموسم الشاق، والذى شهد ضغطًا كبيرًا فى المباريات بسبب انتشار فيرس كورونا.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020/2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.