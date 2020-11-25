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شارك بتوقعاتك لتشكيل نادى الزمالك في مباراة نهائي القرن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة بالقارة السمراء يصل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ليلعبا في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويراقب مشجعو الفريقين هذه المواجهة التاريخية والتي من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة القادمة.

 

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تسود حالة من الحذر والترقب داخل القلعة البيضاء خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا، إلا أن الجماهير ينتظرون المباراة التاريخية للاستمتاع بلاعبى الناديين.

 

ويدعو الخليج 365 قراءه للمشاركة بتوقعاتك لتشكيل فريق نادى الزمالك ليوم الجمعة في مباراة نهائي القرن عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر رسائل صفحة "فيس بوك" الخاصة باليوم السابع .

 

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