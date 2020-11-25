شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: هزمت الزمالك 3 مرات وضيعت عليهم الدورى.. ومعرفتش أكسب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه نجح فى الفوز على الفريق الأبيض 3 مرات خلال مسيرته التدريبية، وهو ما يجهض اتهام تفويته للزمالك، وقال طارق يحيي لليوم السابع "كنت سبب في ضياع بطولة الدوري على نادى الزمالك، وهذا للرد على من يقول إنني أجامل الزمالك وأقوم بتفويت المباريات والأرقام تثبت عكس ذلك".

وأضاف طارق يحيي فى تصريحاته لليوم السابع "لم أفز على النادي الأهلي ولا مرة طوال مسيرتي التدريبية الطويلة مع عدد من فرق الدوري عكس الزمالك وهو ما يؤكد أننى مدرب محترف أفعل فقط ما يمليه عليا ضميرى".

وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل جريدة الخليج 365 شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، إلي جانب الحديث عن العديد من الملفات الهامة فى الوسط الرياضى.