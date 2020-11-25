شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتوقع تكرار نهائى القرن ويؤكد: الكورة مش هتخلص بعد 27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن لقاء الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى لن يكون الأخير، مؤكداً لمشجعى الناديين أن الكورة لن تنتهى بعد موقعة الجمعة، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم "الكورة مش هتخلص ياجماعة بعد يوم 27 نوفمبر، ماتش وهيعدى وهنلعب تانى، اللى هيكسب هيفرح واللى هيخسر هيزعل بس دى مش نهاية الكون".

وتابع حازم إمام: "الأهلى والزمالك هيتقابلوا تانى فى نهائى دوري الأبطال الأفريقى فى السنوات المقبلة لأن الفريقين الصراحة فى حتة تانية غير باقى فرق أفريقيا كلها ، وهيدخل معاهم بعد كدا فريق بيراميدز".

ويضيف الثعلب الصغير: "ألف سلامة للمصابين بكورونا فى الأهلى أو الزمالك، نتمنى الشفاء للجميع، وكل مشجع يخليه فى فريقه ومالوش دعوة بالمنافس سواء قبل المباراة أو بعدها".

للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال الأفريقى، ستجمع المباراة النهائية فريقين من نفس البلد، عملاقا الكرة المصرية الزمالك والأهلي يتصارعان على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية حين يلتقيان في نهائي دوري الأبطال 2019-20 على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الجمعة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).