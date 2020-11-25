الامارات | إبراهيموفيتش يفوز بـ "الكرة الذهبية"

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يفوز بـ "الكرة الذهبية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ12 في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب سويدي خلال العام، وذلك في حفل افتراضي عقد مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت لجنة التحكيم أن إبراهيموفيتش: «لاعب يتمتع بقدرات فريدة وواصل مسيرة احترافية فريدة عبر فصل آخر مثير».

وقال إبراهيموفيتش (39 عاماً) لدى تتويجه بالجائزة: «كل شيء يكون ممكنا إذا تمنيته وآمنت به».

وكان إبراهيموفيتش قد توج بالجائزة للمرة الأولى في عام 2005.

وأهدى إبراهيموفيتش الجائزة التي توج بها أول من أمس للجماهير، وصرح قائلا: «هناك مقولة بأن الجماهير هي اللاعب رقم 12 في الملعب».

وأضاف في إشارة إلى غياب الجماهير عن الاستادات في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا: «هناك فراغ حقا بدونهم، أتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.»

ستوكهولم - د.ب.أ

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