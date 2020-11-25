الإسماعيلي يقترب من ضم كريم طارق بـ8 مليون جنيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترب كريم طارق لاعب بتروجت من الإنضمام الى صفوف الدراويش خلال الموسم المقبل مقابل 8 مليون جنيه بعد أن وافق اللاعب على التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات. ورفض اللاعب عدد من العروض المحلية خلال الايام الماضية. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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