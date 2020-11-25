شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب في الأهلي والزمالك لنتيجة المسحات الطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق والترقب سيطرت على لاعبي الاهلي والزمالك إنتظارًا لنتيجة المسحات الطبية التي أجراها كل فريق لتحديد سلامة كافة اللاعبين من فيروس كورونا الذي داهم كلا من وليد سليمان وكهربا وثالح جمعه من الاهلي وايمن عبدالعزيز ومحمود الونش من الزمال.
وينتظر أن يعلن «الكاف» نتيجة المسحات خلال ساعات.
ويلتقي الأهلي والزمالك مساء الجمعة القادم 27 نوفمبر على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر ترقب في الأهلي والزمالك لنتيجة المسحات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.