شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثة المقاولون العرب في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة اتصالات هاتفية ببعثة نادى المقاولون العرب المتواجدة حاليا في جيبوتي، وذلك للاطمئنان على أحوال البعثة ومتابعة احتياجاتها المختلفة قبيل انطلاق أولى مباريات فريق كرة القدم بالمقاولون العرب والتى تجمعه بفريق أرتا سولار، يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه ومؤازرته للأندية المصرية وخاصة تلك التي تشارك في المنافسات القارية كونها تؤكد دائما على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.

ووجه صبحي رسالة إلى لاعبي المقاولون العرب وجهازهم الفني والإدارى ببذل كل الجهد لتحقيق إنجاز جديد يضاف الرياضة المصرية بوجه عام ولكرة القدم على وجه الخصوص بحصولهم على كأس البطولة الأفريقية.

وأضاف أنه يتابع عن كثب المنافسات الأفريقية التي سيخوضها النادى خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على أحوال الفريق وتيسير أي مشكلات أو متطلبات خلال مشواره بالبطولة الأفريقية.

معربا عن تمنياته للفريق بتحقيق الفوز في مباراته المقبلة والمباريات التي تليها سعيا لإحراز اللقب.