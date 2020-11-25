شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا تحت إشراف "كاف" قبل قمة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والطبى والإدارى للأبيض، مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، فى مقر فندق إقامة الفريق، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استعدادا لخوض لقاء الأهلى فى نهائى دورى أبطال افريقيا فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض، على الإشراف على الإجراءات الطبية وأخذ المسحات من لاعبى الفريق واتباع كافة الاجراءات الخاصة بها، وتأتى هذه هى المسحة التى يشرف عليها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكر مغلق استعدادا لنهائى إفريقيا.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الإثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.