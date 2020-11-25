شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يعلن إصابة أحمد حمدى لاعب الجونة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ياسر ريان مهاجم النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته بأحمد حمدى لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى، حيث كشف أحمد ريان عن إصابة أحمد حمدى بكورونا وكتب " تعافى سريعاً يا أخى"، ويخضع أحمد ياسر ريان للعزل الصحى خلال الفترة الحالية بعد ثبوت إيجابية المسحة التى خضع لها بالفيروس التاجى.

احمد حمدى وياسر ريان

وأخطر الأتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف النادى الأهلى بموعد نتيجة المسحة الرسمية والأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، والتى تأتى قبل 48 ساعة من نهائى أفريقيا أمام الزمالك، وأكد كاف لمسئولى الأهلي أن نتيجة المسحة ستكون فى الرابعة عصر اليوم وقبل خوض الفريق تدريباته، حتى يتم استبعاد أى لاعب قد تظهر عيّنته إيجابية لأنه بذلك سيغيب عن نهائي أفريقيا المقرر له التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة.

وتابع مسئولو الأهلى على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثى الفريق المُصاب بفيروس كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة، حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالات متتالية مع الثلاثى للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى خضع لها الثلاثي منذ قليل مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلى موقف الثنائى الآخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب انتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة، واطمأن مسئولو الأهلي على حالة شريف وريان ومدى استجابتهما للعلاج.

ويحق للأهلى الاستعانة بالثلاثى كهربا وسليمان وجمعة فى قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر فى مباراة القرن لعدم قيدهما فى قائمة الفريق.