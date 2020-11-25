شكرا لقرائتكم وكيل محمد الشناوي: جميع المسحات السابقة سلبية وحارس الأهلي بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته، وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشناوي بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم الاستعداد للمباراة النهائية".

وأضاف: "اللاعبين الكبار يبتعدون عن السوشيال ميديا، خاصة في ظل الضغط الكبير، الذي يتعرضون له، الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية، ولا يعاني من أي إصابات".

وأتم: "كل اللاعبين بلا استثناء ستظهر مساء اليوم، ومن الممكن أن تظهر في السابعة مساءًا، وكذلك وليد سليمان خضع لمسحة الكاف، وأتمنى لجميع اللاعبين السلامة".

أخطر الأتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف النادى الأهلى بموعد نتيجة المسحة الرسمية والأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، والتى تأتى قبل 48 ساعة من نهائى أفريقيا أمام الزمالك، وأكد كاف لمسئولى الأهلي أن نتيجة المسحة ستكون فى الرابعة عصر اليوم وقبل خوض الفريق تدريباته، حتى يتم استبعاد أى لاعب قد تظهر عيّنته إيجابية لأنه بذلك سيغيب عن نهائي أفريقيا المقرر له التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة.

وتابع مسئولو الأهلى على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثى الفريق المُصاب بفيروس كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة، حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالات متتالية مع الثلاثى للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى خضع لها الثلاثي منذ قليل مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلى موقف الثنائى الآخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب انتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة، واطمأن مسئولو الأهلي على حالة شريف وريان ومدى استجابتهما للعلاج.

ويحق للأهلى الاستعانة بالثلاثى كهربا وسليمان وجمعة فى قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر فى مباراة القرن لعدم قيدهما فى قائمة الفريق.