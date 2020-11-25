شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن عن 11 مرشحاً لجائزة الأفضل وصلاح العربي الوحيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، التي ضمت 11 لاعباً، من بينهم لاعب عربي واحد هو المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وضمن القائمة كلاً من الاسباني تياجو الكانتارا لاعب ليفربول، وزملائه في الفريق السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجل فان دايك، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والاسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، والفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وزميله البرازيلي نيمار.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن توزيع جائزة الأفضل سيكون في حفل يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل.

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