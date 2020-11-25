شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: أشكر زوجة فايلر لإقناعه بالرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد شادي محمد لاعب الأهلي السابق، أن أفضل لحظات نجوم الكرة خلال تواجده في الملاعب ولا يشعر بهذه القيمة إلا بعد اعتزال الكرة ووقتها يتمنى لو يعود ليلعب ساعة واحدة فقط، قائلاً خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تعلمنا في الأهلي والزمالك لو عايز تكسب تحترم الخصم لأن لو تعاملت بعصبية وتعالي هتصعب المباراة على نفسك".

وأضاف شادى محمد: "الزمالك في السابق يتعاقد مع لاعبين تمكث سنة أو سنتين وترحل ويتعاقد مع ما يقرب من 16 لاعب بعكس الأهلي يحاول تدعيم النواقص فقط ولذلك كان يكتسح الأجواء الإفريقية، وحدث العكس بعد عملية الإحلال والتجديد برحيل الجيل السابق محمد بركات وعماد متعب وغيرهم من النجوم، وهو ما جعل نسبة القوة بين الأهلي والزمالك 50 لـ50".

وتابع: "أشكر زوجة فايلر على أنها كانت سببا في رحيله واختيار موسيماني كان موفق للغاية رغم تعرضه للانتقاد في بداية الأمر ولكن تغير الموقف بعد تقديم نتائج قوية".

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.