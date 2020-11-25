شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يتوقع نتيجة "مباراة القرن" بين الأهلى والزمالك.. ويعلق: هشجع فريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "أتوقع فوز الأهلي بهدفين لهدف في حالة إحراز هداف مبكر لأي من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

وأشار عصام الحضري أنه لا يسأل عن الفريق الذي سيشجعه في المباراة لأنه فاز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وتاريخي بالكامل فيه بالتالي لا يمكن أن أشجع غير النادي الأهلي.

وأوضح عصام الحضري أن كلا الحارسين سواء محمد أبو جبل أو محمد الشناوي يقدمان مستويات متميزة للغاية في الموسم الحالي وأتوقع تألقهما بشكل كبير.

وشدد الحارس التاريخي لمنتخب مصر على ضرورة أن يحافظ الفريقين على سمعة الكرة المصرية أمام العالم وألا تتكرر الأحداث السابقة بينهما مشدداً على أن العالم أجمع.

وتابع عصام الحضري أن مباراة نهائي أفريقيا عندما تكون بين الأهلي والزمالك حدث مشكلته أنه جاء في وقت حساس للغاية وهو ما يضع سخونة للمباراة لأن الجماهير في الفريقين لا تقبل سوى الفوز باللقب.

وتحدث الحضري عن أن محمد الشناوي استطاع التصدي لأربعة ضربات جزاء على التوالي وبالتالي سيكون له الغلبة حال الوصول الى ضربات الجزاء الترجيحية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.