شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح مؤتمر رياضة المرأة العربية وتكريم وزير الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لرياضة المرأة بعنوان: معًا لمكافحة العنف ضد المرأة والذي ينظمه الاتحادان المصري والعربي للثقافة الرياضية ويتحدث في جلسته الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية.

وكان المؤتمر شرف في نسخته الأولى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام النسخة الثانية بعنوان الهجين حيث ينطلق الافتتاح من المركز الأولمبي بالمعادي ويشارك فيه العديد من الخبراء والمسئولين والباحثين من الدول العربية.

ويسبق افتتاح المؤتمر حفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوسام الثقافة الرياضية العربية الذي فاز به عن العام الماضي ضمن استفتاء كبير على المستوى العربي ولم يتمكن الاتحاد من إقامة حفل التكريم بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي بدأت مطلع العام الجاري .

وسيتم الإعلان عن جائزة أفضل معلمة تربية رياضية في الوطن العربي، كما سيتم تحكيم ١٥ بحثًا علميًا متخصص في موضوع المؤتمر من خلال الدكتور حنان عبد الفتاح عميدة كلية البنات جامعة حلوان والدكتورة مرفت سالم العميد السابقة للكلية والدكتورة امال مرسي وكيل الكلية للدراسات العليا

وفي ختام المؤتمر سيتم تكريم أربع سيدات بمناسبة حصوله على عضوية مجلسي الشيوخ والنواب وهن الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية والإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة السابق والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف والدكتورة ولاء عبد الفتاح الأستاذة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة .