ميدو: يوجد لاعب مهم بالاهلي مصاب بكورونا

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أن أحد لاعبي النادي الأهلي مصاب بفيروس كورونا، مشيرا أنه هناك حالة من التكتم حول الأمر.

وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار، " هناك

لاعب في الأهلي مهم جدا مصاب بفيروس كورونا ويوجد من التكتم والتوتر داخل معسكر النادي الأهلي".

وتابع " أعرف اسم اللاعب المصاب داخل الأهلي ولن أكشف عن

اسمه طالما الاهلي لم يعلن، وانتظروا مسحة كاف غدا وتذكروا حديثي".

وأضاف " علمت من أحد المصادر داخل الأهلي بخبر إصابة أحد العناصر الهامة في الفريق، ومسحة الكاف ستؤكد مدى مصدقيتي غدا".

ويلتقي الزمالك بالاهلي يوم الجمعة في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ.