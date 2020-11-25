حمادة أنور: مجلس إدارة الزمالك سيحضر نهائي أفريقيا

أكد حمادة انور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن مجلس ادارة القلعة البيضاء بالكامل سيحضر مباراة نهائي أفريقيا. وأضاف انور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، أن حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمباراة النهائي يعود لرغبته الشخصية. رئيس نادي الزمالك لمباراة النهائي يعود لرغبته الشخصية. وعن غياب محمود الونش عن نهائي افريقيا، " ثنائي قلب الدفاع محمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام سيعوضان الونش في حال تأكد غيابه بعد إصابته بكورونا. الونش في حال تأكد غيابه بعد إصابته بكورونا. واختتم عضو مجلس ادراة الزمالك حديثه مؤكدا ان نتيجة مسحة كورونا للثنائي اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، جاءت سلبية. ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ يوم الجمعةالمقبل.

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