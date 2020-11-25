أمير عبد الحميد: أسلوب لعب زيزو الزمالك يشبه لاعب الأهلي

أكد امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي السابق ان مواجهة الجمعة بين القطبين بنهائي دوري أبطال افريقيا لن تكون سهلة.
وقال امير خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائي صدىالبلد: "أجاي مميز جدا وسيكون له دور كبير، وارى ان مروان محسن ايضا سيكون له دور كبير بالمباراة النهائية.
وعن ابرز لاعبي الزمالك قال: بن شرقيومصطفى محمد مميزين للغاية وايضا زيزو اذا كان في حالته سيمثل خطورة على الاحمر، فهو لاعب غير متوقع يشبه لمؤمن زكريا.
وأتم "اعتقد ان بداية المباراة ستشهد بعض القلق والتوتر".
ويواجه الزمالك نظيره الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ يوم الجمعة المقبل.
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