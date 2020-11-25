أبدى أمير عزمي مدرب الزمالك السابق، عدم قلقه من غياب محمود الونش عن الابيض بنهائي دوري الابطال الجمعة المقبلة بسبب اصابته بكورونا.
وقال امير خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائي صدى البلد: "الونش يقدم افضلمواسمه مع الزمالك والمنتخب، وبكل تاكيد وجوده هام، ولكن غيابه لا يقلقني، لان محمود علاء ومحمد عبد الغني على نفس المستوى.
وعن عدم وجود عنصر مصري بجهاز الزمالك بعد اصابةمدحت عبد الهادي بكورونا قال: بالتاكيد العنصر المصري له أثره، نفسيا بشكل اكبر، التواصل مع اللاعبين في ظل وجود عنصر مصري يكون افضل واسهل.
وعن امكانية وجوده بجهاز الزمالك قال: اشكر كل من تحدث عن وجودي بجهاز الزمالك، مثل هيثم فاروق وميدو واحمد عيد، ولكن في النهاية هي رؤية مجلس ادارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أميرعزمي: "مش قلقان من غياب الونش.. وعودتي لجهاز الزمالك بيد الإدارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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