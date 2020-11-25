أمير عزمي مجاهد: الزمالك يملك حلولا أكثر من الأهلي في نهائي إفريقيا

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك يتحملون الضغوطات ومستواهم عالي لأنهم دوليين.
وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالكيملك لاعبين دوليين يتحملون الضغوط ومستواهم عالي".
وأكمل: "الزمالك منذ الموسم الماضي وهو يملك فلسفة اللعب على بطولة، كما أن الزمالك يملك حلولا ومفاتيح لعبأكثر من الأهلي نظريا".
وأتم: "الزمالك لديه لاعبين جيدين في إنهاء الهجمات مثل مصطفى محمد وأوباما وبن شرقي، على الجانب الاخر السولية وديانج يمنحان الأهلي القدرة على الاستحواذ بشكل جيد".
ويواجه الزمالك نظيره الاهلي لاول مرة في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل
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