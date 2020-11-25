شكرا لقرائتكم خبر عن ماركوس يورينتي يقترب من تدعيم أتلتيكو خلال موقعة لوكوموتيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أتلتيكو مدريد الإسباني استعداداه لمواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا. وقد يقترب أتلتيكو وصيف المجموعة بأربع نقاط من التأهل لدور الـ16 في حال فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه لوكوموتيف موسكو على ملعب واندا متروبوليتانو.

أما حامل اللقب بايرن ميونخ الذي انتصر في الجولات الثلاث الماضية ويتصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط فيستقبل رد بول سالزبورج النمساوي متذيل المجموعة بنقطة وفي حال فوزه سيضمن التأهل لثمن النهائي.

ويغيب عن مران أتلتيكو كل من لويس سواريز ولوكاس توريرا بسبب إصابتيهما بفيروس كورونا، وهو نفس وضع هيكتور هيريرا وشيمي فرساليكو ومانو سانشيز لكنهم بسبب إصابات مختلفة.

ومن المتوقع أن يكون ماركوس يورينتي جاهزا للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام الفريق الروسي، بينما سيغيب الخماسي الآخر عن المواجهة لمواصلة التعافي.