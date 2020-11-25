شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: سأشجع الأهلي أمام الزمالك..وهو الأقرب للتتويج باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

صرح عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ، أنه يتمنى فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتخطي عقبة الزمالك في مباراة الجمعة المقبل.

وقال الحضري في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الطبيعي تشجيعه للاهلي لأنه لعب في صفوفه 14 موسم وحصل معه على 29 بطولة لذلك هو سيشجع الفريق في المباراة المرتقبة.

وعن توقعاته للمباراة ، قال إن الأهلي الأآقرب للفوز مشيرا إلى أنه في حالة إحراز هدف مبكر للزمالك سيفوز الأهلي بهدفين بينما لو لم يتم تسجيل هدف مبكر سيفوز الأهلي أيضا ولكن بهدف نظيف