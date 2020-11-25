شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يشخص إصابة سيلفا بعد موقعة قادس في «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني لضربة بعدما تأكدت إصابة لاعب الوسط المخضرم ديفيد سيلفا في عضلات الفخذ الخلفية مما سيبعده عن الملاعب لفترة من الوقت. وشارك سيلفا في آخر 8 مباريات مع سوسيداد وساعد فريقه الجديد على الفوز بـ 6 مباريات متتالية ليتصدر الدوري بفارق 3 نقاط لكنه أصيب خلال الفوز 1-0 على قادش يوم الأحد.

وقال سوسيداد في بيان إن سيلفا يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلات الفخذ الخلفية لكنه لم يوضح فترة غياب اللاعب. وانضم سيلفا إلى سوسيداد في أغسطس الماضي بعد فترة حافلة بالألقاب والإنجازات مع مانشستر سيتي.

وسيغيب سيلفا عن مواجهة سوسيداد أمام ألكمار في الدوري الأوروبي يوم الخميس بينما تحوم شكوك حول مشاركته أمام فياريال في الدوري المحلي الأسبوع المقبل.