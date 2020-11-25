شكرا لقرائتكم خبر عن دوري ابطال اوروبا .. جميع نتائج مباريات الثلاثاء رقمياً (8 مباريات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت امس الثلاثاء 8 مباريات واستمر بعضها حتى الدقائق الاولي من الاربعاء وذلك فى دوري ابطال اوروبا وكان ابرزها مباراة تشيلسي ضد رين ومانشستر يونايتد ضد بلدية اسطنبول وبرشلونة ضد دينامو كييف وفيما يلى نتائج المباريات كاملة 1 - رين ضد تشيلسي (1 - 2) لصالح تشيلسي 2 - كراسنودار ضد اشبيلية (1 - 2) لصالح اشبيلية 3 - مان يونايتد ضد بلدية اسطنبول (4 - 1) لصالح مان يونياتيد 4 - دينامو كييف ضد برشلونة (0 - 4) لصالح برشلونة 5 - بى اس جي ضد ار بى ليبزيج (1 - 0) لصالح بى اس جي 6 - لاتسيو ضد زينيت (3 - 1) لصالح لاتسيو 7 - بروسيا دورتموند ضد كلوب بروج (3 - 0) لصالح بروسيا دورتموند 8 - يوفنتوس ضد فيرنكفاروسي (2 - 1) لصالح يوفنتوس الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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